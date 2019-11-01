В Кабинете министров Украины готовятся отменить бумажные трудовые книжки, заменив их цифровыми аналогами. В электронных реестрах, помимо информации о трудовом стаже, возможно будут указывать, к примеру, данные о гражданстве, количестве поездок за рубеж и всех родственников.

Эксперты считают, что инициативу власти нужно отработать в пилотном проекте, прежде чем реализовывать ее по всей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

Трудовые книжки в бумажном виде могут быть отменены уже в 2019 году. В начале октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве готовят законопроект и ряд других актов, которыми чиновники планируют отменить трудовые книжки. Это вписывается в концепцию новой власти о "стране в смартфоне".

"В электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", – пояснял Дубилет.

Информацию о трудовом стаже до 2000 года украинцы смогут внести в электронный реестр самостоятельно или через кадровиков (эйчаров) компаний, где они работают или будут работать.

Вместе с тем останется возможность сохранить трудовые книжки, если работник сам того захочет. Для этого необходимо будет просить работодателя дублировать информацию – вносить данные в электронный реестр и делать записи и штампы в документе.

Работники также смогут получить документ с данными о стаже в виде электронной справки. Ее можно будет предъявить работодателю для подтверждения официального опыта работы.

"Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП (цифровая подпись, – Ред.). Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID", – говорил Дубилет. По его словам, работодатели будут проверять подлинность справки, используя QR-код.

От стажа до выезда за рубеж

Часть изменений, анонсированные Дубилетом, уже прописаны в законопроекте Пенсионного фонда и Министерства социальной политики. Несколько недель назад документ обнародовали для обсуждения с профсоюзами.

Как уточнили журналистам в Минсоце, 11 октября документ направлен на согласование в Минэкономики, Минфин, МИД и другие ведомства. Через 30 рабочих дней законопроект отправят в Минюст для правовой экспертизы, этот процесс займет еще 10 дней. После чего с учетом всех предложений и замечаний документ может быть доработан и передан на рассмотрение в Кабмин, а после – в Верховную Раду.

Согласно законопроекту, учет трудовой деятельности сотрудника должен осуществляться в электронной форме. Все данные будут базироваться в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, который ведет Пенсионный фонд.

Сотрудник сможет использовать для учета стажа и привычные трудовые книжки, но эти процессы должны быть предусмотрены в коллективном договоре. Стоит отметить, что работодатели смогут получить электронные данные сотрудника об обучении в вузе, образовании и стаже только с согласия последнего. К слову, в реестр можно будет внести информацию о прохождении стажировки.

Данные обо всех работающих в реестре будут формироваться на основании информации из многих источников – налоговой службы, Пенсионного фонда, Единого демографического реестра, различных органов исполнительной власти. В то же время, если информация о человеке будет вноситься в онлайн-базу впервые, чиновники должны будут провести идентификацию.

На каждое застрахованное лицо будет заводиться персональная электронная учетная карточка. Эти данные будут храниться еще 75 лет после смерти человека.

Электронная трудовая книжка будет поделена на пять частей:

Первый блок: номер удостоверения застрахованного лица, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, оцифрованная подпись и фото, а также место проживания, номер телефона и адрес электронной почты. Позже – сведения о смерти.

Второй блок: информация о страховом стаже, зарплате, уплаченной сумме ЕСВ. Здесь также укажут должность, сведения о принятии на работу и переводе, основания для увольнения, количество отработанных календарных дней за конкретный месяц.

В третьем блоке: будет указываться особый статус гражданина. К примеру, если он является ветераном войны или лицом, которое пострадало вследствие Чернобыльской катастрофы. Здесь же будут храниться сведения о причине и группе инвалидности, данные о родителях, информация о детях и членах семьи, которые находятся на содержании застрахованного лица.

Помимо этого, чиновники планируют фиксировать периоды выезда человека за рубеж и возвращения в страну. Здесь же может быть указано наличие судимости и лишение права занимать определенные должности.

Четвертый блок отразит выплаты по отдельным видам общеобязательного государственного соцстрахования. Поэтому тут могут быть указаны такие сведения, как вид страховой выплаты, социальной льготы, а также дата начала и завершения выплаты, сумма страховой выплаты и ее индексация.

В пятом блоке укажут общий страховой стаж украинца. Данные о стаже будут вноситься в реестр на основании трудовой книжки, а в случае ее отсутствия могут быть учтены другие подтверждающие документы.

У профсоюзов остались вопросы

В Профсоюзе работников атомной энергетики и промышленности заявили, что законопроект не только несет значительные риски масштабного нарушения трудовых и социальных прав работников, но и может привести к ущемлению прав гражданина, прежде всего, в сфере социального страхования.

Сегодня трудовые книжки необходимы при подсчете стажа для назначения пенсий на льготных условиях, вычисления пособия по временной потере трудоспособности, говорят "атомщики". При этом, как отметили в профсоюзе, в реестре общеобязательного госсоцстрахования, который ведется только с 1 января 2004 года, отсутствуют полные данные о занятости работников на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

Поэтому, прежде чем реализовывать реформу, нужно создать интегрированные общегосударственные реестры, где будет содержаться сводная информация о работающих, безработных и пенсионерах, считают в "атомпрофсоюзе".

Во Всеукраинском профсоюзе производственников и предпринимателей обращают внимание на то, как в реестре будет фиксироваться статья, по которой стороны разрывают трудовые отношения. Ведь если раньше запись "по собственному желанию" или "по согласованию сторон" упоминалась в трудовой книжке, то теперь механизм непонятен.

"Просто будет вноситься факт, что человек не работает на предприятии? Но тогда возникает вопрос, а на каком основании гражданин сможет обжаловать решение работодателя в суде", – уточняет глава профсоюза Наталия Землянская.

Спорной эксперты называют норму о том, что фиксировать трудовой стаж в книжке можно будет лишь в том случае, если это предусмотрено коллективным договором. "Хорошо, что интересы профсоюзов учтены. Но почему дискриминированы работники, которые не принимают участия в коллективном договоре? Таковых более 25%. Поэтому логично в норму добавить фразу "или по требованию работника". У человека должно быть право выбора", – настаивает Землянская.

Кроме того, эксперты считают подозрительным желание властей вносить в электронную карту большой массив данных, в частности, цифровую фотографию, родственные связи, выезд за границу и прививки. В профсоюзе считают, что это может дать властям возможность тотально контролировать все аспекты жизни людей.

Переходный период и пилотный проект

"В сегменте трудовых отношений давно нужен удобный и простой цифровой сервис, соглашаются эксперты. Но реформа должна быть системной, учитывать защиту личных данных, контролировать корректность заполнения карточек, а также минимизировать риски сбоев в программном обеспечении", уточняет HR-эксперт портала по трудоустройству Rabota.ua Татьяна Пашкина.

"Пока Украина корректно не оцифрует всех трудящихся вплоть до глубинки, отказываться от бумажных носителей рано. Поэтому оптимально запускать трудовые е-книжки в рамках пилота (пилотного проекта - Ред.). Такой проект можно внедрить в городе-миллионнике и небольшом поселке. Причем важно отработать онлайн-систему в разных структурах – школах и больницах, градообразующих заводах и частном бизнесе. Это позволит отыскать слабые точки в инструментах и создать жизнеспособный сервис", – уверена Пашкина.

Если реформа будет запущена до конца 2019 года, важно предусмотреть переходный период на год-два, считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. На это время украинцам следует разрешить использование трудовых книжек в бумажном и электронном виде.

Кроме того, есть смысл запустить и информационную кампанию, которая разъяснит гражданам тонкости использования онлайн-сервиса. По мнению эксперта, это поможет снизить градус скептицизма среди населения по поводу отмены бумажных книжек.

Как подтвердить стаж без трудовой книжки

Есть опасения, что в ходе реформы у многих возникнут проблемы с подтверждением стажа в госорганах, скажем, если онлайн-карточки будут взломаны или неправильно заполнены. Юристы уверяют, что проблем быть не должно и что официальный опыт работы всегда реально подтвердить. И даже в случаи утери или кражи трудовой книжки.

Ныне действует порядок подтверждения трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или записей в ней. Как отмечает управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры" Олег Горецкий, исходя из этого порядка, страховой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, подтверждается трудовой книжкой и другими документами. А стаж после 2004 года исчисляется по данным, которые содержатся в системе персонифицированного учета.

"Если трудовая книжка утеряна или украдена, человек может обратиться в полицию для установления этого факта, а потом посетить Пенсионный фонд для подтверждения стажа без трудовой. Что касается граждан, приехавших с оккупированных территорий, они могут обратиться в органы СБУ для установления факта наличия в прошлом трудового стажа. В любом случае, можно сделать копии трудовой книжки, которую можно заверить нотариально", – поясняет адвокат Яна Рубчук.

По словам Горецкого, в Пенсионном фонде можно запросить справку о совершенных страховых взносах. К тому же гражданин может обратиться к работодателю с просьбой выдачи дубликата документа. Выдают документы и представители вузов или архивов, если, скажем, компания уже не работает.

Кроме того, по словам юристов, подтвердить стаж также могут ведомости о выдаче зарплаты, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договора, показания двух свидетелей, которые знали человека по совместной работе на предприятии.

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