Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляет, что на данный момент в Украине у 21 человека подтвержден диагноз дифтерии. Об этом она сказала на брифинге, передают Украинские новости.

"На сегодня в Украине зарегистрирован 21 человек, который имеет подтвержденный диагноз дифтерии. Основным способом предупреждения этой болезни является повышение уровня вакцинации", - сказала министр.

При этом она добавила, что на данный момент государством закуплены и розданы медучреждениям все вакцины, необходимые для вакцинации населения. В целом в Украине имеется 6,8 млн доз вакцины, однако уровень вакцинации не превышает 60%.

При этом руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита добавил, что, в Украине также зафиксирован 31 случай подозрения на дифтерию. Курпита сообщил, что по состоянию на конец октября в Украине находится 189 флаконов сыворотки, которые равномерно распределены по всей территории Украины. В Киеве на данный момент находится 5 флаконов сыворотки.

Напомним, что по данным КГГА, Супрун два года не выделяла Киеву сыворотку для лечения дифтерии.

Также "Страна" разбиралась, как не заболеть дифтерией.