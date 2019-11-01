Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в июле 2019 года сотрудников украинского посольства не допустили на встречу бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника президента Украины Андрея Ермака с представителями Белого дома. Об этом дипломат рассказал в интервью Радио НВ.

По информации Чалого, указания о недопуске работников посольства поступили из Офиса Владимира Зеленского.

"Я должен был быть на этой встрече в качестве посла... Но, пройдя уже через (службу - Ред.) безопасности Белого дома, зайдя в здание Совета национальной безопасности, мне было сказано, что дипломаты (не только посол, а дипломаты посольства) не должны участвовать в этой встрече. Я выполнил это поручение, потому что ссылка была, что это поручение из Киева, то есть из Офиса президента (причем не из Министерства иностранных дел)", - рассказал Чалый.

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Экс-посол доложил о случившемся в официальном письме к внешнеполитическому советнику главы украинского МИД Вадима Пристайко. Однако, как предполагает Чалый, письмо попало к Зеленскому.

"Таким образом, я зафиксировал с этого момента, с 10 числа (июля - Ред.), что дипломаты фактически были отстранены от подготовки визита президента и от общения на высшем уровне", - констатировал Чалый.

Он добавил, что с 10 июля в официальном общении между США и Украиной начали применяться "какие-то другие методы работы", кроме как через посольства стран.

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