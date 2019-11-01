Фракция "Слуга народа" обсудит ситуацию вокруг главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко на следующей неделе. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, пишет Интерфакс-Украина.

"У нас будет на следующей неделе заседание фракции, мы будем это обсуждать, если до этого не будет каких-то действий по данному поводу", - сказал Корниенко журналистам в пятницу.

Он уточнил, что фракция настроена на работу и может собраться в следующий четверг - все зависит от графика работы комитетов. "Настроение во фракции больше о работе, чем о выяснении отношений", - сказал Корниенко.

Нардеп также отметил, что фракция - это не правоохранительные органы, может только провести политический разговор с коллегами.

До этого в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне, которую он вел во время заседания в парламенте. Он интересовался у женщины, которая предлагала секс за деньги. условиями встречи. Депутат затем утверждал, что переписка сфабрикована и велась сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок.

Напомним, что в Раде три фракции подняли вопрос о нахождении Яременко в должности главы комитета. "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания народного депутата Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.

Также мы писали о том, что после секс-скандала Яременко собираются убрать с поста главы комитета в Раде.