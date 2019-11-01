Разумков закрыл заседание парламента с 20 депутатами в зале
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента Украины в пятницу, 1 ноября.
По данным корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", во время рассмотрения вопросов раздела "Разные" повестки дня в зале находилось около 20 депутатов.
На следующей неделе 2-4 ноября народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а пленарная неделя, согласно календарному плану работы, пройдет 12-15 ноября.
Как сообщала "Страна", ранее в этот день председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пригласил глав парламентских фракций на совещание в своем кабинете.
Также мы писали, что в "Слуге народа" обсудят ситуацию с оскандалившимся Богданом Яременко на следующей неделе, в зависимости от работы комитетов.
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