Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий подтвердил существование переписки о доплатах в конвертах. Но заявил, что депутаты фракции не получали никаких денег в конвертах. Об этом сообщает "Радио свобода".

Переписку с Радуцким ранее обнародовал пранкер "Джокер". В ней обсуждается получение нардепами денег в конвертах.

Комментируя произошедшее Радуцкий заявил, что доплаты в конвертах никто не получает: "Не получают депутаты "Слуги народа" никаких денег в конвертах. Точка".

Однако факт переписки с пранкером, в которой Радуцкий пишет, что "белой" зарплаты в размере 4 тыс. долларов для депутатов было бы достаточно, он подтвердил.

"Я эти разговоры вел, еще когда не был депутатом", – сказал Радуцкий и добавил, что, по его мнению, депутат должен получать 50–60 тыс. грн - то есть почти в два раза меньше, чем в переписке.

По словам Михаила Радуцкого, он получал сообщения с номера, который был записан в его телефоне как "хз". Он объяснил, что подумал, что, очевидно, это какой-то знакомый, и начал поддерживать переписку, обратив внимание, что все вопросы о зарплате шли не от него.

Фото: Радио Свобода

Ранее несколько нардепов сообщили, что им начали платить зарплаты в конвертах, то есть - черным налом, без уплаты налогов.

После этого разгорелся скандал. Заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко обвинили в том, что он "не донес" деньги однопартийцам.

Также мы писали, что "Страна" выяснила, как и по сколько депутатам "Слуги народа" платят зарплаты в конвертах.