3 ноября отмечается сразу три украинских праздника: день работника социальной сферы, день ракетных войск и артиллерии и день инженерных войск Украины.
Также празднуется Иларионов день. Именины у Алексея, Анатолия, Аркадия, Дениса и других.
Церковные и народные праздники
Сегодня отмечают память двух святых - Илариона Великого, жившего в Палестине, и Илариона Псковоезерского, жившего на Руси.
Иларион Великий считается основателем нескольких монастырей и первым проповедником монашества в Палестине.
А Иларион Псковоезерский основал Озерский Покровский монастырь.
На Руси на Илариона была такая народная примета: если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву - в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.
Украинские праздники
3 ноября отмечается три украинских праздника: день работника социальной сферы, день ракетных войск и артиллерии и день инженерных войск Украины.
День работника социальной сферы был учрежден в 1999 году.
Это профессиональный праздник всех социальных работников: сотрудников органов социальной защиты, центров занятости, организаций оплаты и безопасности труда.
Поздравления с днем социального работника
День ракетных войск и артиллерии был учрежден в 1997 году.
Ракетные войска и артиллерия предназначены для поражения противника, авиации, объектов противовоздушной обороны.
Поздравления с днем ракетных войск и артиллерии Украины
День инженерных войск был учрежден в 1999 году.
Это профессиональный праздник саперов и воиннослужащих-инженеров Украины.
События и даты
3 ноября в 1887 году родился русский поэт Самуил Маршак, а в 1957 году - голливудский актер Дольф Лундгрен.
Скончались советский и российский государственный деятель Виктор Черномыдин (в 2010 году) и французский художник Анри Матисс (в 1954 году).
Именины
Именины 3 ноября празднуют Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Сергей, Федор, Юлиан, Пелагея, Яков.