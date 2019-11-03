3 ноября отмечается сразу три украинских праздника: день работника социальной сферы, день ракетных войск и артиллерии и день инженерных войск Украины.

Также празднуется Иларионов день. Именины у Алексея, Анатолия, Аркадия, Дениса и других.

Церковные и народные праздники

Сегодня отмечают память двух святых - Илариона Великого, жившего в Палестине, и Илариона Псковоезерского, жившего на Руси.

Иларион Великий считается основателем нескольких монастырей и первым проповедником монашества в Палестине.

А Иларион Псковоезерский основал Озерский Покровский монастырь.

На Руси на Илариона была такая народная примета: если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву - в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.

Украинские праздники

3 ноября отмечается три украинских праздника: день работника социальной сферы, день ракетных войск и артиллерии и день инженерных войск Украины.

День работника социальной сферы был учрежден в 1999 году.

Это профессиональный праздник всех социальных работников: сотрудников органов социальной защиты, центров занятости, организаций оплаты и безопасности труда.

Поздравления с днем социального работника

День ракетных войск и артиллерии был учрежден в 1997 году.

Ракетные войска и артиллерия предназначены для поражения противника, авиации, объектов противовоздушной обороны.

Поздравления с днем ракетных войск и артиллерии Украины

День инженерных войск был учрежден в 1999 году.

Это профессиональный праздник саперов и воиннослужащих-инженеров Украины.

События и даты

3 ноября в 1887 году родился русский поэт Самуил Маршак, а в 1957 году - голливудский актер Дольф Лундгрен.

Скончались советский и российский государственный деятель Виктор Черномыдин (в 2010 году) и французский художник Анри Матисс (в 1954 году).

Именины

Именины 3 ноября празднуют Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Сергей, Федор, Юлиан, Пелагея, Яков.