С карточки 42-летнего киевлянина, забытой в банкомате ТРЦ "Глобус" в самом центре столицы, злоумышленники похитили деньги. Об этом "Стране" сообщил собственный источник в МВД.

Ситуации, когда люди из-за невнимательности забывают банковские карточки в банкоматах, нередки. Как правило, в таких случаях пользователи, обнаружив пропажу, блокируют забытую карту. Однако бывают случаи, когда воры, подсматривающие за зазевавшимися гражданами, быстро снимают с забытой карточки все средства.

Именно это и произошло 31 октября с жителем Киева. Мужчина написал заявление в столичную полицию о том, что забыл банковскую карту в банкомате "Глобуса". Он заметил пропажу только после того, как на мобильный телефон пришло SMS-сообщение о снятии с карты всех денег - 14 тысяч гривен.

В полиции предполагают, что злоумышленники подсмотрели у мужчины пин-код, а когда заметили, что он оставил торчащую карту в банкомате, ввели пин-код, проверили баланс и выкрали все деньги. Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (кража).

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве у китайского туриста воры вытащили банковскую карточку и сняли с нее 40 тысяч гривен.

Мы также писали о разоблачении в Днепре хакеров, которые украли с банковских карт 400 000 гривен.