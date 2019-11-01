Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко с 90% вероятностью будет уволен с этой должности из-за секс-скандала. Об этом сообщил источник во фракции, пишет ЛБ.

"90%, что мы все-таки уберем Яременко с поста руководителя такого важного комитета. Сегодня заседания фракции по этому вопросу не будет", - рассказал неназванный депутат.

Он добавил, что внутри фракции появилась информация, что решение по этому вопросу будет принимать президент. "Решение будет принимать первый (президент Владимир Зеленский, - Ред.). А мы как члены фракции, его уже легализируем", - сказал неназванный собеседник.

30 октября стало известно, что Яременко на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и интересовался об условиях встречи у женщины, предлагающей секс за деньги.

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

Напомним, в Раде три фракции подняли вопрос о нахождении Яременко в должности главы комитета.

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