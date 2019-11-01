На Итогом теннисном турнире WTA Finals (с 27 октября по 3 ноября) в Китае первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала третью победу подряд. В трех сетах оно победила американку Софию Кенин.

Игра длилась 132 минуты и закончилась со счетом – 7:5, 7:6 (12:10 на тай-брейке). Об этом сообщает Трибуна.

Элина Свитолина осуществила 3 брейка, отдав 4 своих подачи сопернице. Она совершила 11 первых подач на вылет при 4 двойных ошибках (2/10 соответственно у соперницы).

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая должна была играть со Свитолиной, снялась с Итогового турнира из-за травмы колена. Запасная София Кенин заменила канадку в игре.

Как сообщала "Страна", первая теннисная "ракетка" Украины Элина Свитолина установила рекорд на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA Finals) в Китае. Напомним имена соперниц первой ракетки Украины на WTA Finals в Шэньчжэне.