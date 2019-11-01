Верховная Рада приняла за основу законопроект о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем доходов, финансированию терроризму и распространению оружия массового уничтожения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Проект закона в первом чтении, учитывая предложения профильного комитета, на заседании 1 ноября поддержали 278 народных депутатов.

В законопроекте предлагается поднять нижнюю планку операций, которые подлежат финансовому мониторингу, со 150 тысяч грн до 400 тысяч. грн и сократить перечень критериев для проведения такого мониторинга.

Помимо этого, документ обязывает платежные системы сопровождать денежные переводы информацией о налогоплательщике и получателе перевода, а также противодействовать манипуляциям с деньгами, которые были получены за счет преступлений или связаны с отмыванием преступно нажитых доходов.

"Законопроект вызывает у нас некоторые опасения… В решении комитета мы указали, что оценочные категории законопроекта могут породить некоторую правовую неопределенность… Восемь субъектов госфинмониторинга – это много, их можно сократить", - прокомментировал документ глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он сказал о необходимости доработки законопроекта ко второму чтению, в том числе по части снижения размера штрафов. С Гетманцевым согласилась министр финансов Оксана Маркарова.

Во время обсуждения проекта некоторые нардепы раскритиковали также оговоренное в документе расширение полномочий Службы безопасности Украины.

"Все, что касается изменений в закон об СБУ, мы извлечем из этого законопроекта (ко второму чтению – Ред.)", – пообещал Гетманцев.

Принятие закона является одним из условий получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Как сообщала "Страна", сегодня нардепы также успели написать американским конгрессменам письмо в защиту "Азова".

Также Рада сократила доходы госбюджета-2019 на 20 млрд грн.