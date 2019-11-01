На встрече лидеров нормандского формата будет поднят вопрос будущего газового контракта с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда лидеры собираются, мы не можем запретить им обсуждать актуальные вопросы и для нас, и для России, и для Европы. Мы, безусловно, используем каждую возможность, тем более, что контракты реально заканчиваются и 10 лет прошло. Будем подписывать новый 10-летний контракт", - сказал Пристайко журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли тема газового контракта поднята на встрече лидеров нормандского формата.

На уточняющий вопрос, будет ли контракт подписан именно на встрече лидеров, Пристайко сказал, что нет.

Также министр отметил, что тема газа в переговорах лидеров нормандского формата присутствует с 2015 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Пристайко спрогнозировал встречу в нормандском формате в ноябре. Также мы сообщали, что значит для Украины разблокировка Данией "Северного потока-2".