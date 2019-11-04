4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. Это одна из самых известных икон во всем православном мире. Она почитается дважды в год - летом и осенью.

История иконы

Икона чудесным образом явилась в Казани после пожара, случившегося в 1579 году, который уничтожил часть города. По преданию, 10-летней девочке Матроне после пожара приснилась Богородица, которая велела откопать ее образ на пепелище. Девочка была дочерью купца Онучина, с дома которого и начался пожар. 8 июля на месте, которое приснилось ребенку, действительно была откопана икона. На месте находки позже построили Богородицкий монастырь для девушек, а выросшая Матрона стала его первой настоятельницей.

Иконе Казанской Божьей Матери посвящены два праздника в году. Первый памятный день - это 21 июля, день находки иконы (по календарю нового стиля). А осенью 4 ноября праздник появился как благодарность за то, что с русской земли были изгнаны поляки. Известно, что у князя Пожарского был список (то есть рисованная точная копия) с Казанской чудотворной иконы. С ней войска князя подошли к стенам Москвы захваченной поляками. Перед штурмом города воины три дня постились и молились перед иконой, прося ее о помощи. После победы над поляками Пожарский построил в Москве Казанский собор, в который затем была перевезена чудотворная икона.

Относительно подлинности обретенной иконы уже в 19 веке начали появляться сомнения. Есть версии, что икона предположительно была похищена и уничтожена. Так, в 1904 году судили крестьянина Чайкина, который ограбил монастырь, вынес оттуда икону Казанской Божьей Матери и еще один образ, богато украшенный. Когда его задержали, он утверждал, что драгоценные украшения с рам икон продал, а сами образа сжег в печи, однако затем несколько раз менял свой рассказ о произошедшем. В частности, он говорил, что продал икону старообрядцам. Ни одна из версий не была подтверждена. Тогда же ходили слухи, что настоятельница монастыря подменяла икону ее точной копией, чтобы сберечь от возможной кражи или уничтожения. Так что подлинность нынешней иконы остается под вопросом.

Один из списков (копий, сделанных художниками) иконы Казанской Божией Матери в апреле 2011 года отправили на МКС на корабле "Юрий Гагарин", с тех пор образ находится в российском сегменте космической станции.

Приметы и поверья на Казанскую осеннюю

В этот день верующие идут в церковь и молятся за благополучие своих родных и близких. В честь Казанской иконы Божьей матери во многих городах устраивается праздничный крестный ход.

Казанская Божья Матерь считается женской заступницей. В этот день, по поверьям, нужно играть свадьбу. В народе есть поговорка: "Кто на Казанскую женихается, тот не раскается".

Также считалось, что этот день - перелом между осенью и зимой. "До Казанской не зима, а с Казанской не осень", - гласит одна из поговорок.

Кроме того, на Казанскую осеннюю подходили к концу сезонные работы. Строители, плотники, землекопы и другие "заробитчане" к этому моменту получали деньги за свою работу и возвращались домой на зиму.

Дождливая погода на Казанскую осеннюю - хорошая примета. Считается, это свидетельствует о том, что это Богородица со слезами молится за всех людей.

Поздравления с Днем Казанской Божьей Матери