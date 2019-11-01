Власти Украины, заявившие об обязанности Москвы восстановить Донбасс, должны помнить о том, кто начал конфликт на востоке страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, выступление министра транспорта и инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса, является неудачным. "Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс. И, конечно же, Россия - страна, которая не является участником этого конфликта, это внутриукраинский конфликт", - отметил Песков.

Также он заявил, что Россия сотрудничает с другими странами, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины.

Напомним, что Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия, как "страна-агрессор".

Также мы писали о том, что в ООН считают, что Украина должна возместить ущерб пострадавшим от конфликта на Донбассе.