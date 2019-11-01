Генеральная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который обещал жертвам за деньги устроить на хорошие должности, представляясь другом президента Украины Владимира Зеленского, спикера парламента Дмитрия Разумкова и других высокопоставленных лиц. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

По версии следствия, мошенник выдавал себя за приятеля главы государства, руководителя Офиса президента Андрея Богдана, его первого зама Сергея Трофимова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Таким образом мужчина производил впечатление человека с серьезными связями, способного влиять на решение кадровых вопросов. Он вводил пострадавших в заблуждение и пытался завладеть крупными суммами.

В частности, за мнимое назначение одной из жертв обмана на должность заместителя государственного предприятия в сфере образования мошенник потребовал передать неким кураторам два транша: 28 тысяч грн и 50 тысяч долларов США.

По его требованию 18 октября 2019 года 28 тысяч грн были перечислены на указанный им карточный счет. При этом полученные от потерпевшего деньги он, естественно, не собирался передавать кураторам, а хотел завладеть ими. 31 октября, после получения второй части транша, мужчина был задержан.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 (подстрекательство на соучастие) и ч. 3 ст. 369 (дача взятки) УК Украины. За указанные преступления предусмотрен срок наказания до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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