Канцлер Германии Ангела Меркель, которая летом не раз испытывала недомогание на официальных мероприятиях, отказалась надевать защитную маску во время визита в Индию. Об этом сообщает в пятницу немецкий информационный портал "Тагесшау".

Ей рекомендовали надеть маску, так как Индия входит в тройку стран с самым загрязненным воздухом, отмечает "Тагесшау". Вместе с тем канцлер ФРГ заявила, что вопрос климата займет особое место на ее переговорах в Индии.

Немецкий лидер прибыла в Нью-Дели, где ее встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сопровождаемый почетным караулом. Во время исполнения гимнов Индии и ФРГ канцлер сидела на стуле с белой обивкой, размещенном на небольшом постаменте, сложив руки на коленях.

"Данное обстоятельство не было форс-мажором, поскольку германская сторона заблаговременно обратилась к нам с просьбой провести церемонию именно таким образом", - пояснил журналистам представитель индийского МИД, пожелавший сохранить анонимность.

"К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем", - добавил дипломат. О здоровье канцлера начали говорить в июле, когда ее начинала бить дрожь во время нескольких государственных приемов.

Ни Меркель, ни Моди предпочли не надевать защитные маски во время торжественных мероприятий, проходивших под открытым небом на территории Президентского дворца. Это небезопасно, ведь именно сейчас концентрация вредных веществ в атмосфере Нью-Дели в 19 раз превышает допустимые нормы, установленные ВОЗ.

Ожидается, что в рамках визита Меркель обсудит с Моди широкий круг вопросов, в том числе касающихся торгово-экономических отношений, инвестиций, безопасности, а также ситуацию в регионе. Итогом встреч должно стать подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных сферах, таких как сельское хозяйство и социальное обеспечение.

В то же время она отметила, что сотрудничество по экономическим вопросам "может стать еще более интенсивным".

Германия - самый крупный партнер Индии в сфере торговли среди стран-членов Европейского союза. Основными статьями экспорта являются автомобили и запчасти, электротехника, металлоизделия и химикаты. В свою очередь, Индия занимает 26 место среди торговых партнеров ФРГ. В Германию она поставляет преимущественно текстиль, кожу и продукты питания. Взаимный товарооборот в прошлом году составлял 18,2 млрд евро.

В рамках визита Меркель встретилась с представителями индийских молодежных организаций, с которыми обсудила, в том числе права женщин в Индии. Вместе с Меркель в Нью-Дели прибыли министр иностранных дел Хайко Маас, министр сельского хозяйства Юлия Клекнер, министр образования и научных исследований Аня Карличек и министр культуры Моника Грюттерс.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, 30 октября, провели телефонный разговор. "Более интенсивного политического диалога, чем с Германией нет ни с одной другой страной мира", - сообщил после этого посол Украины в Германии Андрей Мельник. О сути разговора он не сказал.

Ранее Меркель обсудила с Путиным транзит газа через Украину после 2019 года.