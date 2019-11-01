В киевском супермаркете сети АТБ обнаружили ботулизм в вяленой рыбе. Работа магазина пока приостановлена, сообщается на сайте Госпродподтребслужбы.



Внеплановую проверку супермаркета провели после заболевания ботулизмом жителя Киева, который покупал рыбу в этом магазине. Госпродпотребслужба отобрала образцы пищевых продуктов.



"По результатам лабораторных исследований Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы обнаружено ботулинистические токсины в образце проб "Толстолобик вяленый потрошенный, 1 сорта" , производитель ООО "ТАМАКО ИНВЕСТ" (ул. Рождественская, 2 А, поселок Хутора, Черкасский район Черкасской области), дата производства 24.09.2019 срок годности 23.12.2019", - говорится в сообщении.



Ведомство обязало управляющего магазином временно приостановить реализацию рыбной продукции - толстолобик вяленый потрошенный и устранить обнаруженные нарушения.

Ранее "Страна" писала о том, что с начала года в Киеве зафиксировали семь случаев ботулизма.

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