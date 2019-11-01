В парламент Украины вызвали главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрия Терентьева. Ему предложили прийти в четверг, 14 ноября. За соответствующий проект постановления № 2306 проголосовали 328 народных депутатов.

Депутаты постановили заслушать Юрия Терентьева о выполнении им полномочий главы председателя АМКУ относительно соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции. По результатам нардепы намерены дать оценку деятельности председателя Антимонопольного комитета.

В пояснительной записке ссылаются на ст. 9 закона об АМКУ, согласно которой глава Антимонопольного комитета Украины по требованию Верховной Рады Украины, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Верховной Радой Украины о деятельности Антимонопольного комитета".

"На сегодня в Украине, в частности на рынке электроэнергии, сложилась ситуация, когда объем производства электрической энергии пятью крупнейшими участниками рынка (ГП "НАЭК "Энергоатом", генерирующие компании Группы "ДТЭК", ПАО "Центрэнерго", ПАО "Донбассэнерго" и "Укргидроэнерго") составляет около 90% общего объема производства электрической энергии, что свидетельствует о высоком уровне концентрации рынка электрической энергии", - привели пример в пояснительной записке.

Как сообщала "Страна", 10 октября в Антимонопольном комитете Украины оштрафовали на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий. Их обвинили в монополизации рынка.

Ранее в Антимонопольном комитете объяснили жителям Украины, когда им не должны начислять пеню за просрочку оплаты за тепло.