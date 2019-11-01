С 1 ноября вступили в действие новые государственные строительные нормы по проектированию учреждений культуры. В соответствии с ними во всех новых кинотеатрах и театрах будет в два раза больше женских уборных. Об этом написал на своем Facebook президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

Действующие с сегодняшнего дня нормы позволят уменьшить количество очередей в женские туалеты.

"Новый расчет такой: 1 санитарный прибор на 15 человек в кинотеатрах и 1 прибор на 10 человек в театрах. Например, если кинотеатр рассчитан на 600 посетителей, то ранее проектировались только 20 туалетных кабинок. По новым нормам надо делать 40 кабинок", - рассказал Парцхаладзе.

Фото: Facebook/ lev.partskhaladze

По старым нормам, расчет туалетных комнат в кинотеатрах составлял 1 санузел (унитаз) на 30 человек, в театрах - 1 санузел на 20 человек.

Кроме увеличения числа кабинок в туалетах, появится еще одно нововведение. Санузлы теперь обязательно проектировать доступными для людей с инвалидностью. Также они должны быть оборудованы пеленальными столиками для младенцев.

Летом "Страна" сообщала, что Министерство регионального развития предусмотрело обязательное обустройство туалетов при проектировании новых станций метро или при реконструкции старых.

А в прошлом году власти планировали ввести обязательную норму по проектированию общественных туалетов для посетителей в крупных супермаркетах.