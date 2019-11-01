Парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" поднимают вопрос о целесообразности пребывания народного депутата фракции "Слуга народа "Богдана Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"С нашей точки зрения, поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности, его вчерашнее выступление, которое, с нашей точки зрения, содержит элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа, и заявления, которые можно трактовать как угрозу журналистам, недопустимы. И поэтому совместная точка зрения трех фракций - поставить перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания господина Яременко на должности такого важного и чувствительного комитета как комитет по вопросам международных связей", - заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин на пленарном заседании Рады в пятницу.

По его словам, фракции надеются, что руководство Верховной Рады надлежащим образом оценит поведение Яременко и сделает необходимые выводы.

"Еще раз надеюсь, зная самого Богдана Владимировича, что он, не ожидая оценки коллег, сам сделает необходимый, важный и единственно верный в этой ситуации шаг", - добавил Рахманин.

Напомним, на днях журналисты сняли, как Богдан Яременко во время заседания парламента пытается договориться об интиме за деньги, а также знакомится в социальных сетях и сервисах для знакомств.

После этого Яременко сначала объявил о намеренной провокации, которую он устроил для журналистов, но потом в дело вмешался пранкер, и нардеп признался, что переписка настоящая и попросил прощения у жены, фракции и президента.

Также мы писали, что во фракции "Слуги народа" решили не наказывать Яременко и напомнили фотокоррам о статье за вмешательство в личную жизнь.

Одновременно с этим глава фракции Давид Арахамия сообщил, что в "Слуге народа" задумались, чтобы Яременко сложил депутатский мандат.