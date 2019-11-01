После первого дня е-регистрации нардепов в Верховной Раде, выяснилось, что зарегистрировалось намного меньше парламентариев, чем обычно.

Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил, что в зале зарегистрировалось только 307 народных депутатов. Парламентарии попросили провести процедуру еще раз, поскольку якобы "не сработала кнопка". В ответ Разумков предложил нардепам "вовремя приходить на работу".

Также он заявил, что, согласно новым правилам, их голосование при рассмотрении законопроектов будет засчитываться как регистрация.

В частности, из 307 нардепов зарегистрировались 187 "слуг народа", тогда как фракция насчитывает 254 нардепов. Таким образом 67 человек или более четверти "слуг народа" не дошли на заседание.

Напомним, с 1 ноября в Раде отменили бумажную регистрацию нардепов. Теперь свое присутствие в парламенте они будут подтверждать своей карточкой. Также начал действовать закон о санкциях для нардепов за прогулы, в соответствии с которым депутатов могут лишать компенсаций за исполнение обязанностей и даже зарплаты.

Ранее "Страна" писала о том, за что Зеленский собирается досрочно лишать нардепов полномочий.