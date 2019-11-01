Радикал Сергей Стерненко, в мае 2018 года зарезавший десантника в Одессе, прочитал лекцию студентам Переяславского государственного педагогического университета имени Григория Сковороды. Об этом сообщается в Facebook вуза.

Убийцу и националиста из "Правого сектора" пригласили в вуз 30 октября в рамках проекта "Открытый университет". Этот проект предполагает проведение "встреч с общественно-политическими и культурными деятелями, общественными активистами, художниками и учеными", как сказано в соцсети учебного заведения.

Фото: Facebook/ pereiaslavuniversity

"Общественный деятель" (как его назвали в сети педуниверситета) Стерненко провел беседу под названием "Украина 2020. Новые вызовы" в конференц-зале имени Василия Сухомлинского.

"...Поговорили с Сергеем об информационной безопасности, нашем будущем как страны и влиянии гражданского сектора на повестку дня в стране. После окончания лекции Сергей еще около часа отвечал на интересные и содержательные и порой острые вопросы студентов и преподавателей", - в благостном тоне говорится в заметке о событии.

Скриншот: Facebook/ pereiaslavuniversity

В вузе уверены, что встреча мотивировала студентов "на новые свершения в общественном пространстве ради счастливого будущего нашей страны".

Ранее "Страна" рассказывала, чем еще известен Стерненко, кроме резонансного убийства в Одессе.

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