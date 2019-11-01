В пятницу, 1 ноября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе г. Золотое на Донбассе уже практически завершено, а территория находится под контролем МВД. Его цитирует Интерфакс-Украина.

"Сейчас уже практически оно завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел", - сказал Загороднюк на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится разведение в районе Золотого.

Ранее завершении разведения сил в Золотом заявили в "ЛНР".

Как сообщала "Страна", 29 октября в полдень в зоне ООС на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс взаимного разведения с обеих сторон сил и средств. В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске считают, что разведение сил в Золотом позволит провести встречу в нормандском формате на высшем уровне.

Ранее его пытались сорвать националисты во главе с главарем "Азова" Билецким.

Олеся Медведева разбиралась, к чему всё идет на Донбассе:

Видео: youtube.com/Страна.ua