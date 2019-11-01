Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, который попал в секс-скандал, пришел на заседание Верховной Рады с телефоном, на котором находится защитная пленка, скрывающая содержание переписки. Об этом свидетельствуют кадры из прямого эфира канала NewsOnе.

Скриншот с видео

Напомним, на днях журналисты засняли, как Богдан Яременко во время заседания парламента пытается договориться об интиме за деньги, а также знакомиться в социальных сетях и сервисах для знакомств.

После этого Яременко сначала объявил о намеренной провокации, которую он устроил для журналистов, но потом в дело вмешался пранкер, и нардеп признался, что переписка настоящая и попросил прощения у жены, фракции и президента.

Тем временем журналисты опубликовали новые переписки Яременко с женщинами. Также читайте о том, как нардеп Яременко прокомментировал в Раде секс-скандал со своим участием.