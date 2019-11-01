Дата разведения конфликтующих сил от линии разграничения в Петровском Луганской области будет пересмотрена. Причиной этого называют зафиксированный 30 октября обстрел. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Действительно, обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем семь дней с обстрелов. Последние обстрелы были 30 октября", - сказал Загороднюк.

Отметим, что ранее представители так называемой "ЛНР" также заявили о завершении развода войск в районе Золотого на Донбассе.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.

Как сообщалось, мониторинговая миссия ОБСЕ в первый день после разведения сил в Золотом, 29 октября, зафиксировала обстрелы возле Петровского, в третьей зоне разведения сил, согласованной на переговорах в Минске.

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