Владимир Вятрович снова работает с Институтом национальной памяти, из которого его уволили осенью.

Этот экс-чиновник был одним из символов предыдущей власти. Он отстаивал тенденциозный, националистический взгляд на украинскую историю, проводил декоммунизацию, критиковал все советское и российское.

Он требовал не отмечать 8 марта и 9 мая, не смотреть советское кино, переименовать Днепропетровск в Сичеслав и критиковал творчество Высоцкого и Цоя. Одновременно Вятрович из-за ОУН и УПА испортил отношения с Польшей, где был объявлен персоной нон-грата.

Детальнее о нем - в материале "Страны" "Черная пора" Вятровича. Что известно о скандальном историке Порошенко, которого уволил Кабмин.

То есть он был ярким представителем идеологии "армии, мовы, виры", которая потерпела сокрушительное поражение на президентских и парламентских выборах - да и сам Вярович не смог пройти в Раду.

"Страна" разбиралась, в каком качестве скандальный историк снова работает в государственной структуре.

"Истфак" Вятровича

Вчера на официальном сайте Института появился первый ролик проекта "Истфакт" - короткие, пятиминутные видео об украинской истории. Главным ведущим стал Вятрович.

Пока готов только один такой ролик, но анонсировано еще несколько - о трезубце УНР, песне "Щедрик", бое за Вознесенск, "крымской операции" Петра Болбочана и первом "Киевском патриархе" Мстиславе.

Первое же видео было посвящено тому, как 1 ноября 1918 года украинцы захватили власть над Львовом. Речь идет о событиях, которые предшествовали образованию ЗУНР.

Вкратце история такова. После поражения Австро-Венгрии в войне, ее власть над Львовом оказалась номинальной. Зато на территорию Галиции претендовала Польша.

Во Львове еще оставались части австрийской армии, но они были деморализованы и разобщены - никто в общем-то уже не понимал, за что бороться, поскольку династия Габсбургов практически пала, а империя находилась в состоянии распада.

В этой ситуации украинская часть австрийской армии просто взяла город, что называется, голыми руками. Ненамного опередив Польшу, которая в Кракове уже формировала органы управления Галичиной.

После этой "перемоги" немедленно вспыхнуло восстание польского населения, которое составляло большинство во Львове (украинцев была едва ли четверть и еще четверть - евреев). Через неделю польские повстанцы уже контролировали половину города, а 21 ноября армия соседнего государства взяла его полностью.

Провозглашенная к тому времени ЗУНР вынуждена была бежать в Тернополь. Вот в общем-то и вся история.

Разумеется, шансов удержать Львов у "сечевиков" не было - за ними не было ни большинства населения, ни серьезной военной силы, что и показали дальнейшие события. Однако Вятрович преподносит их как большую победу.

Он детально перечисляет, как украинские повстанцы лихо брали под контроль почту, телеграф и органы власти, которые, к слову, никто не оборонял. А у революционеров, как признал сам диктор, не оказалось даже украинского флага - его пришлось шить на месте, чтобы поднять над ратушей. Голубую ткань достали, а чтобы сделать белую материю желтой, ее пришлось красить измельченным шафраном.

Поляков же экс-глава Института называет в ролике оккупантами. Хотя на тот момент легитимность что поляков, что украинцев над этим городом была призрачной.

Это видно даже по датам. 1 ноября "сечевики" захватили административные здания во Львове. А только 13 ноября провозгласили ЗУНР - государственное образование, имевшее на тот момент нулевой международный вес - в сравнении с той же Польшей.

Реакция на новую работу Вятровича

Но даже безотносительно контента - к возвращению Вятровича есть ряд вопросов.

Создание такого ролика стоит определенных денег. Учитывая, что Институт нацпамяти - орган государственной власти, то это деньги налогоплательщиков.

Весной и осенью налогоплательщики убрали Петра Порошенко из президентского кресла, а его соратника Вятровича не пустили в Раду.

И осенью новый Кабмин уволил этого чиновника - повинуясь общественному запросу (та же судьба постигла и главу МОЗ Ульяну Супрун).

Однако не прошло и двух месяцев, как скандальный историк по факту снова работает в Институте нацпамяти: ролик снят на бюджетные деньги, и Вятрович играет в нем главную роль. Видео размещено на всех официальных ресурсах ИНП.

То есть, скорее всего экс-кандидату от партии Порошенко за это видео полагается гонорар или ставка (учитывая, что роликов будет несколько). Которую украинцы оплатят Вятровичу из собственных карманов.

Но если даже историк участвует в проекте на общественных началах, то его появление на видео, снятых за государственный счет - это явный плевок в лицо избирателям, которые привели Зеленского к власти.

Тем более, что совсем недавно Владимир Вятрович вообще грозил президенту майданом, который "поставит его на место" и требовал у него прислушаться к мнению "активного меньшинства" и не слушать "совковое большинство".

В соцсетях уже пишут, что следующим нужно, наверное, ждать возвращения Петра Порошенко.

"Вятрович снова в институте национального беспамятства. Когда ждать возвращения Порошенко?", - пишет блогер Дмитрий Коломийченко.