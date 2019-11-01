Сегодня, 1 ноября, в Украине после длительных испытаний, впервые используют систему VAR в режиме онлайн. Произошло это в матче чемпионата страны U-19 между командами Динамо и Карпатами, как передает канал Футбол 1.

Главным арбитром этого исторического поединка назначен Николай Балакин. Функции главного судьи по VAR исполняет Сергей Бойко, его ассистентом стал Семен Шлончак.

Отметим, что встреча между Динамо (U-19) и Карпатами (U-19) началась в 13:00. Место проведения - УТБ Динамо в Конча-Заспе.

Добавим, что в матчах Favbet Лиги нынешнего сезона система VAR пока использовалась лишь в режиме оффлайн.

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