Владимир Зеленский обещал, что до 1 ноября Украина увидит резонансные уголовные дела и посадки. Сегодня этот день настал.

"Страна" решила вспомнить, против кого к этому времени заведены уголовные дела - от простых подозрений до отправок в СИЗО.

Если говорить о "глубоких" посадках - с пропуском людей через тюремную камеру, пусть и в рамках следствия - то здесь улов пока скромный: четыре человека. Из них только два входили в правящую элиту при прошлой власти.

И это, казалось бы, могло вывести на след более крупной рыбы - однако обвинения против указанных ниже лиц достаточно локальны. И не предполагают громких процессов, когда на скамье подсудимых может оказаться, к примеру, Порошенко.

Последний, кстати, себя достаточно вольготно чувствует - а открытые в отношении его дела как-то затихли. При этом некоторых одиозных персонажей - к примеру, убийцу из Одессы Сергея Стерненко, который тесно связан с прошлой властью - новая генпрокуратура открыто выводит из-под удара.

"Страна" разбиралась, что получилось у Зеленского с посадками до 1 ноября.

Что обещал Зеленский. Дословно

На пресс-марафоне 10 октября президент сказал, что у правоохранителей есть время до 1 ноября, чтобы показать результаты по громким делам против коррупционеров.

"Первый чекпоинт - 1 ноября. Они должны завершить несколько громких дел, которые мы обсудили на совещании, они должны показать результат", - заявил Зеленский.

"Любое дело, о котором мы знаем, чтобы его не расследовать, дело делили на куски и отправляли в различные правоохранительные органы. Нет, это не мы, это - НАБУ. Нет, это не мы - это ГПУ. И так далее. Сейчас мы собираем каждое дело. Объединить правоохранительные органы - это была наша задача. Чтобы объединить куски уголовных дел. Я встречался с Горбатюком и мне было интересно - когда-нибудь мы сможем дать результат по этому делу. А он мне говорит - это годы. А я спрашиваю, что надо от президента, чтобы это были не годы, а меньше? Еще прокуроров? Еще свободу? От кого вас защищать? Пока мы ждем результат", - сказал президент журналистам.

"Когда я пришел, я думал, что на второй день мы будем всех коррупционеров сажать", - признался Зеленский, но все оказалось совсем не так. Президент ограничен законодательством и не имеет права влиять на правоохранительные органы, отметил он.

Тем не менее сроки Зеленский назвал. Посмотрим, как он в них уложился.

Сергей Пашинский

Сергей Пашинский

В октябре за решетку сел - и остается там поныне - одиозный экс-нардеп "Народного фронта" Сергей Пашинский. Он пробудет там до 4 декабря, а после суд будет снова рассматривать меру пресечения.

Бывшего депутата обвиняют в том, что он стрелял в человека и ранил его. В новогоднюю ночь, поздно вечером 31 декабря 2016 года, в Киевской области, недалеко от дома Пашинского произошел конфликт. В результате Пашинский выстрелил из зарегистрированного пистолета Glock 19, был ранен местный житель Вячеслав Химикус, который получил ранение в ногу.

Дело пытались замять и закрыть, нл после смены власти ситуация для Пашинского стала ухудшаться. Юридическая команда Андрея Портнова, которая с самого начала представляла интересы Химикуса, добилась возобновления расследования. В итоге Пашинскому вручили подозрение, а 7 октября его отправили под арест.

Олег Гладковский-Свинарчук

Олег Гладковский выходит из СИЗО

19 октября суд арестовал бывшего чиновника Олега Гладковского (Свинарчука), который курировал в СНБО гособоронзаказ и был бизнес-партнером Петра Порошенко. Однако ему позволили выйти из СИЗО под залог, который суд установил в размере 10 миллионов гривен - посильная сумма для такого крупного бизнесмена, как Гладковский. Это в десять раз меньше, чем просила прокуратура.

21 октября экс-первый заместитель секретаря СНБО вышел из Лукьяновского СИЗО.

Против экс-первого зама секретаря СНБО выдвинуто подозрение по двум уголовным правонарушениям.

Первое дело - злоупотребление служебным положением. В 2017 году Свинарчук использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы. Суть в получении неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем - ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Гладковский, будучи первым заместителем секретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей по завышенным ценам у дочернего предприятия "Богдан Моторс". Как следствие, государству был нанесен более 10 миллионов гривен убытков, считают в прокуратуре.

Второе дело - недостоверное декларирование. В декларациях за 2016, 17 и 18 годы Свинарчук не указал доходов, которые его жена получила от сдачи в аренду жилья по бульвару Леси Украинки, 7б в Киеве и машиноместа. В декларации за 2016 год была не указана сумма в 54 тысячи долларов этого дохода. За 2017 год из декларации "выпали" 63 тысячи долларов, за 2018 - 47 500 долларов.

Юрий Грымчак

Юрий Грымчак с адвокатом

14 августа правоохранители задержали бывшего заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

Претензии силовиков к Грымчаку состоят в их согласованных деяниях по вымогательству денег у представителей интересов нескольких коммерческих фирм. Якобы они выставили ценник в $1,1 млн за "пробивание" принятия решения в судах, министерствах и ведомствах. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября или внесения залога в 6 миллионов гривен, но жена заявила, что у ее семьи нет денег для такого большого залога. 8 октября его оставили под стражей еще на один месяц. В середине октября Генпрокуратура сняла с Грымчака подозрения в мошенничестве и предъявила подозрение в злоупотреблении влиянием.

Юрий Бровченко

Юрий Бровченко

22 октября в аэропорту Борисполь задержали экс-замминистра времен Порошенко Юрия Бровченко. СБУ подозревает экс-чиновника в миллионных хищениях в оборонной сфере и в госизмене.

Бровченко контролировал реализацию оборонного госзаказа страны. Непосредственным его начальником был однопартиец Порошенко Степан Кубив.

Следствие считает, что чиновники Минэкономики, а также двух госпредприятий заключили с иностранной компанией заведомо невыгодный контракт на поставку линии по производству артиллерийских снарядов. Он обошелся в 16,5 млн долларов. При этом аванс в размере 8,2 млн долларов перевели на счет фиктивной фирмы в офшоре, которая не принадлежала поставщику. Контракт должны были выполнить до 30 декабря 2019 года.

23 октября в Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения для Бровченко. Его арестовали с альтернативой выхода под залог в размере 3,4 млн гривен.

Первый приговор ВАКС

30 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) озвучил свой первый обвинительный приговор.

Он был объявлен экс-судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту декларирования недостоверной информации.

Экс-судье назначили наказание в виде штрафа на 51 000 гривен. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в судебной системе.

Кто получил только подозрение. Ярослав Дубневич

С народного депутата Ярослава Дубневича 31 октября сняли неприкосновенность и вручили подозрение в хищении средств "Укрзализныци" на сумму 93 млн гривен.

В САП настаивают на применении в отношении нардепа меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога. 1 ноября суд пока еще рассматривает вопрос меры пресечения для Дубневича. При этом статья, по которой обвиняется Дубневич, предполагает выход под залог.

Дубневич стал первым депутатом, с которого Рада девятого созыва сняла неприкосновенность. Он депутатствовал и в предыдущем парламенте и был известным "решалой" времен Петра Порошенко.

Елена Лукаш

Елена Лукаш

17 октября заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор Виктор Чумак вручил подозрение экс-министру юстиции Елене Лукаш. Ей инкриминируют завладение бюджетными деньгами в особо крупных размерах. Речь идет о 2 млн 523 тысячах грн ($101 тысяче), которые были выделены на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Дело это было открыто еще в 2014 году. Однако в 2016 году Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш и признал информацию Генеральной прокуратуры недостоверной.

Само же дело было, по мнению и самой Лукаш, и многих экспертов, откровенно сфабрикованым (подробнее о нем можно прочитать здесь).

И единственное объяснение, почему дело сейчас реанимировали при Рябошапке - это попытка новой власти и нового генпрокурора "оправдаться" в глазах промайдановской части общества, что, мол, дела заводятся не только против соратников Порошенко.

К слову, объявлено о подозрении было как раз накануне марша националистов 14 октября. Что тоже, видимо, является не случайным совпадением.

Наталья Корчак

Наталья Корчак

28 октября экс-главе Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак объявили о подозрении в недостоверном декларировании.

По данным следствия, она в декларации за 2016 не указала автомобиль, который находился в постоянном пользовании и был приобретен близким ей лицом за 544 тыс. гривен.

Подача заведомо недостоверных сведений в декларации наказывается штрафом или общественными работами на срок от 150 до 240 часов. Также Корчак может грозить лишение свободы на срок до 2 лет.

Дмитрий Святаш

Дмитрий Святаш

8 октября Киевская прокуратура объявила подозрение бывшему депутату Верховной Рады Дмитрию Святашу - в хищении 1,1 млрд гривен Уксиббанка. По данным следствия, Святаш (его имя в сообщении не называется, но он был руководителем упомянутой в релизе компании "АИС" - Ред.) течение 2008-2018 годов по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" овладевал деньгами банка, которые получал на основании кредитных договоров.

9 октября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили Святашу о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации. Сообщение вручили близкой родственнице Святаша и направили по месту жительства подозреваемого, поскольку сам подозреваемый в это время находился в больнице.

Как установило следствие, Святаш не указал в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед "УкрСиббанком".

Отметим, что на последних выборах Святош баллотировался в Раду как кандидат-мажоритращик от партии "Оппозиционная платформа За жизнь".

Фото: "Страна"

Суд на Омеляном

Продолжается и начатое еще при Порошенко дело экс-министра транспорта Владимира Омеляна.

28 октября Высший антикоррупционный суд начал рассматривать по сути дело бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Экс-министра обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины).

По данным следствия, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, Омелян умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно. 14 сентября суд выбирал меру пресечения Омеляну и в итоге отпустил его на поруки. Прокурор САП настаивал на денежном залоге для Омеляна в размере 5 млн грн.

А как же Порошенко?

Как видим, среди всего этого многообразия нет экс-президента. Хотя ГБР расследует против него уже больше десятка дел. И, переодически, возникали слухи, что в парламент вот-вот будет внесено представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.

Но они не оправдываются.

По мнению известного юриста Андрея Портнова, по чьим заявлениям ГБР и возбудило большую часть угловных дел, движение по этим делам тормозится генпрокурором Рябошапкой.

Отметим, что Рябошапка, хотя и является давним соратником главы Офиса президента Андрея Богдана, тем не менее, после своего назначения на пост генпрокурора, начал все больше дрейфовать к другой группе влияния - к ориентированным на западные структуры грантовым организациям.

А на Западе идея уголовного преследования Порошенко никогда особой популярностью не пользовалась.

Поэтому темпы расследования против экс-президента в последнее время заметно снизились.

А два его ближайших соратник - Кононенко и Грановский уже покинули Украину. Причем Грановский это сделал еще в августе, а Кононенко - буквально сразу после известия о задержании Гладковского. При этом прошел слух, что Кононенко пытались задержать при вылете, но потом неожиданно отпустили.