Вооруженные силы Турции и России начали совместные патрулирования в турецко-сирийском пограничье на территории Сирии в рамках соглашения, остановившего наступление Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

"Первые турецко-российские совместные патрули в составе наземных и авиационных подразделений по дороге к востоку от города Аль-Дарбасия в северо-восточной Сирии в соответствии с договоренностью между турецким и российским президентами в Сочи 22 октября", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: twitter.com/tcsavunma

По данным ТАСС, военная полиция Вооруженных сил России впервые отправилась в совместное с военными Турции патрулирование в районе северной границы Сирии.

Сообщается, что совместная войсковая колонна выдвиналась из пункта Дербес в пятницу в 12:00. Протяженность маршрута составит 110 км. В составе колонны - пять машин российских военных и четыре турецких.

Лидеры России и Турции договорились о разделении взаимных сфер в северной Сирии, что позволило в основном прекратить военные действия. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган подписали совместный меморандум, в котором говорилось о совместном патрулировании подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийской стороне сирийско-турецкой границы, что провело к прекращению военной операции Турции против курдов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что он не против военной договоренности Турции с Россией.

Как сообщала "Страна", 30 октября Палата представителей Конгресса США приняла пакет санкций против Турции. Теперь документ должен пройти процедуру утверждения в Сенате.

Напомним, что в ООН заявили, что не могут подтвердить ликвидацию главаря ИГИЛ аль-Багдади.

"Все, что у нас есть – это публичное заявление американцев, но оно выглядит очень уверенным. Кажется, они очень уверены в себе. Они объявили, что проверили эту информацию … Поэтому я считаю, что к этому следует отнестись очень серьезно", - отметил координатор наблюдательной группы ООН Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун.

С аналогичным заявлением выступил и официальный представитель Министерства обороны России.