В Украине ожидается потепление до +20 градусов. Об этом сегодня в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Мощная Атлантика наступает, холодный антициклон отступает. Такой в Украине ожидается ближайшая синоптическая перспектива. Уже 2 ноября в большинстве областей температура воздуха повысится. На немного, но все же уже будет +6…+11 градусов", – написала она.

Диденко добавила, холоднее всего пока будет на востоке Украины – +3…+6 градусов. Ближайшая ночь еще будет морозной -2…-8 градусов. В воскресенье и на следующей неделе в Украине ощутимо потеплеет, во вторник – среду на юге и западе, вероятно, до +20 градусов, заявила синоптик.

"2 ноября появятся дожди, однако пока только в западных областях, на остальной территории Украины будет сухо, разве что начнет увеличиваться облачность. Завтра – послезавтра в большинстве областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер", – рассказала она.

Диденко добавила, что завтра погода в Киеве будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5…+8 градусов.

В воскресенье в столице ожидается сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10…+12 градусов. На следующей недели потепление усилится, сообщила синоптик.

Фото: facebook.com

Напомним, что в ночь на 1 ноября в Украину придут настоящие морозы.

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