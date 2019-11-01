В заключительном матче 13 тура чемпионата Бельгии Гент сумел вырвать ничью в игре против Андерлехта. Причем избежать поражения на выезде Генту удалось благодаря голам двух футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука и Игоря Пластуна.

Наши герои в Бельгии, фото: kaagent.be

В игре против Андерлехта оба подопечных Андрея Шевченко появились в стартовом составе и стали настоящими героями встречи. К 84-й минуте их команда уступала хозяевам со счетом 1:3. Но сначала Яремчук удачно сыграл на добивании после своего же нереализованного пенальти, а затем Пластун на 90 + 4 минуте принес гостям ничью - 3:3.

Еще один украинец Гента, Роман Безус вышел на замену на 61-й минуте, как передает пресс-служба УАФ.

Сейчас, имея в активе 22 пункта, Гент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Добавим, что в этом сезоне Роман Яремчук провел в составе Гента 18 матчей, забил 13 мячей и отдал три результативные пасы. На счету Игоря Пластуна 20 поединков и два забитых мяча.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Шевченко назвал список футболистов сборной, которые будут готовиться к матчам с Эстонией и Сербией.