Пранкер "Джокер", известный "розыгрышем" нардепа Богдана Яременко, опубликовал переписку, в которой якобы обсуждал с главой Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким, сопартийцем Яременко по "Слуге народа", получение нардепами "денег в конвертах".

Об этом говорится в Telegram-канале пранкера. Судя по датам на скриншотах, эта "беседа" состоялась еще 17 сентября, однако была опубликована только сейчас.

"17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты в конвертах. Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты "Слуги Народа" получают деньги в конвертах", - говорится в сообщении.

Фото: @joker_ukr, ukranews.com

Ранее "Страна" поговорив со многими депутатами, а также получив информацию от своих источников в Офисе президента, обнаружила вероятные выплаты "черного нала" "Слугам народа".

Напомним, что скандал с пранкером "Джокером" начался после публикации "Страной" его переписки с Богданом Яременко, где пранкер представился генпрокурором Русланом Рябошапкой. Это вызвало различную реакцию среди его однопартийцев.

По итогу произошедшего председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что видит три варианта решения фракции.

В скандале вокруг нардепа разбиралась Олеся Медведева: