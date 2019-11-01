Президент Франции Эммануэль Макрон в своем интервью правому журналу Valeurs Actuelles, в частности, сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.

"Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар ... вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции.

Номер издания с интервью Макрона был опубликован в четверг, 31 октября.

Интересно, что заявление это прозвучало в ходе подготовки саммита с Украиной в Нормандском формате.

Во Франции заявление президента связали с попыткой играть на аудиторию, которая придерживается правых взглядов. В 2022 году во Франции выборы президента, на которых Макрон будет бороться за второй срок. Одним из его конкурентов будет ультраправая Марин Ле Пен.

Напомним, что во Франции требуют расследовать связи Ле Пен с экс-советником Трампа.

Также мы писали о том, что Макрон призвал выполнить "формулу Штайнмайера" и заявил о скорой Нормандской встрече.