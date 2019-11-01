После того, как 40 американских конгрессменов потребовали у Госдепа признать украинский полк "Азов" террористической организацией, народные депутаты Верховной Рады направили письмо членам комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике. Нардепы выразили свою поддержку спецподразделению Нацгвардии "Азов". Об этом сообщается на странице МВД Украины в соцсети.

"Попытки назвать Азов" террористической организацией "или" насильственной иностранной группировкой белых супрематистов" "болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов ... В условиях войны любая критика военных должно быть аргументирована, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными", - говорится в сообщении.

Также в письме нардепы сообщают, что 26 бойцов "Азова" погибли, защищая страну. 1414 военнослужащих батальона наградили за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Народные избранники отмечают, что в открытых источниках информации нет ни одного подтверждения причастности батальона к терактам в Новой Зеландии или вербовки в ряды "Азова" граждан США.

Фото: facebook.com

Раньше "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" составили обращение к Конгрессу США с просьбой не приравнивать "Азов" к террористам.

Также мы разбирались, почему США хотят приравнять полк Нацгвардии Украины к ИГИЛ.