Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пригласил глав парламентских фракций на совещание в своем кабинете. Его цитирует Интерфакс-Украина.

"Уважаемые коллеги, я обращаюсь к главам фракций собраться в моем кабинете на совещание", - сказал Разумков на пленарном заседании в пятницу, 1 ноября. Причины и цель совещания он не сообщил.

Как сообщала "Страна", накануне в Раде дали согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича.

Также 31 октября в Верховной Раде выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, что народный депутат от партии "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась во время заседания парламента, так как ее коллеги не захотели рассматривать правки, которые она предложила к законопроекту о реформе "Нафтогаза".