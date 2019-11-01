Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2019 год. За принятие изменений в госбюджет-2019 31 октября проголосовал 291 парламентарий, говорится в сообщении на сайте парламента.

В результате принятия законопроекта №2283, план доходов госбюджета на 2019 год снижен на 20,4 млрд грн из-за укрепления курса гривни, что привело к снижению плановых поступлений от налоговых платежей, сообщает FinClub.

Повышается денежное обеспечение военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах.

Соответственно, расходы на национальную безопасность и оборону будут повышены на 1,4 млрд грн. Увеличено и финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на 500 млн грн.

Дополнительно выделяются 354,6 млн грн на поддержку чернобыльцев и 787 млн грн на реабилитацию людей с инвалидностью. Из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование будет снижено на 750,6 млн грн.

Законом также нормируются зачисления в специальный фонд конфискованных средств, которые поступили в объеме 1,56 млрд грн по состоянию на 1 октября.

Так, Министерству обороны на обустройство военных комиссариатов и их всестороннее обеспечение из этой суммы будет направлено 524 млн грн, а Госагентству автомобильных дорог "Укравтодор" - 1,36 млрд грн по приоритетным направлениям развития дорог государственного значения.

Напомним, что в Госказначействе сообщили, сколько миллиардов гривен составил дефицит бюджета за три квартала.

Также "Страна" разбиралась, что изменилось в бюджете-2020: налогов соберут больше, на кино добавят полмиллиарда, а социалку сильно не увеличат.