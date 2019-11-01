Президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенного главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. Это произошло во время его рабочей поездки в Тернополь в пятницу, 1 ноября.

"Доброго дня, файне місто Тернопіль!" - процитировал президент рок-группу "Братья Гадюкины".

После представления новоназначенного руководителя глава государства вручил ему удостоверение. Указ (от 31 октября) о назначении Игоря Сопеля главой Тернопольской ОГА опубликован накануне на сайте президента. По словам нового губернатора, Тернопольская область является регионом с большим промышленным, аграрным и научным потенциалом.

"Хочу заверить, что я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно, развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу, создавать рабочие места", - заявил Игорь Сопель.

Отметим, что Игорь Сопель, 1974 г.р., предприниматель, руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес". В 2010-15 годах был депутатом Хоростковского горсовета, с 2017 года возглавляет федерацию футбола в г.Хоросткове. Участвовал в парламентских выборах в 2019 года от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №166, однако не прошел в Верховную Раду.

Согласно электронной декларации за 2018 год, у Сопеля есть магазин и МАФ в г.Хоростков (Тернопольская обл.). У него также свой бизнес – ООО "Агробизнес" (зарплата в 2018 году составила почти 45 тысяч грн). Кроме того, Сопель получил 965 тысяч грн дохода от предпринимательской деятельности.

Сопель задекларировал наличные средства: 350 тысяч грн, $7000 и EUR6500.

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