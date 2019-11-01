Представители так называемой "ЛНР" заявили о завершении развода войск в районе Золотого на Донбассе, пишет РИА Новости.

Они объяснили, что их военные и боевая техника больше не находятся вблизи пункта Золотое. Теперь в "ЛНР" ждут информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне.

Во вторник ВСУ и представители "ЛНР" начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводилось три дня. Процесс разведения сил фиксирует камера ОБСЕ, установленная на вышке. Отсюда офицерами СЦКК была запущена сначала белая ракета, свидетельствующая о готовности к отведению сил и средств, а потом и зеленая - сигнал к непосредственному началу процесса.

Напомним, что в штабе ООС сообщали, как проходит разведение войск возле Золотого-4.

Также "Страна" разбиралась, что происходит с разведением войск в Золотом.