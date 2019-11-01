Международная Федерация журналистов (МФЖ) обращает внимание на тревожную ситуацию, которая сложилась в Украине из-за массовых нападений на работников СМИ. Наша страна оказалась в одном ряду с Перу, Филиппинами, Палестиной и Сомали.

МФЖ дала старт кампании "Конец безнаказанности за преступления против журналистов". Цель данного проекта - привлечь внимание к проблемам физической безопасности журналистов во всем мире и в странах, где положение особо тревожное.

По данным МФЖ, за последние 10 лет в мире были убиты 1064 журналистов, 30 из них - погибли в 2019 году. Однако, вопреки распространенному мнению, подавляющее большинство этих убийств происходит не в зонах боевых действий, а на улицах мирных городов. Более того, по данным ЮНЕСКО, 93% жертв были региональными журналистами.

По мнению мирового сообщества, Украина является опасной страной для журналистов. Наиболее опасным регионом МФЖ считает Киев. Подкрепляются такие утверждения данным собственного мониторинга, в котором говорится о том, что с 1995 года на территории Украины погибло 16 журналистов, в том числе 7 иностранных (1 итальянский и 6 российских), среди которых Вадим Комаров, Павел Шеремет, Олесь Бузина, Сергей Николаев, Андрей Стенин, Анатолий Клян, Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андреа Рочелла, Андрей Миронов, Вячеслав Веремий, Владимир Карачевцев, Игорь Александров, Георгий Гонгадзе, Игорь Грушецкий и Владимир Иванов.

А самым шокирующим фактором для международных экспертов стал тот, что ни одно это убийство не было расследовано в полном объеме.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал эту ситуацию так: "Полная безнаказанность за преступления против журналистов провоцирует новые нападения. Примером этого является убийство регионального журналиста-расследователя Вадима Комарова. Он становился жертвой нападений дважды, но нападавшие не понесли никакого наказания. Положительным шагом власти является назначение парламентских слушаний на тему безопасности журналистов в Украине на 6 ноября 2019 года. НСЖУ требовала этого 2,5 года. Мы надеемся, что это привлечет внимание властей на необходимость обеспечения безопасных условий для работы журналистов в Украине. А необходимость регулярных публичных отчетов со стороны правоохранительных органов будет стимулировать эффективное расследование дел, связанных с нападениями на журналистов".

Что касается независимости СМИ и свободы слова, то мировое сообщество выразило свою обеспокоенность по поводу того, что национальные украинские СМИ в основном принадлежат олигархам, что приводит к цензуре и ограничению в темах. Беспокойство вызывала и последняя президентская кампания, во время которой несколько журналистов сообщили в НСЖУ о том, что они стали объектом атак, угроз, требований раскрыть свои источники, постоянной слежки, не говоря уже о фактах манипуляций с информацией.

В МФЖ обращают внимание на события во время Революции Достоинства 2013-2014 года, аннексию Россией Крыма в марте 2014 и войну на Донбассе.

Согласно данным опубликованным Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате этих событий в Украине погибли по меньшей мере 13 000 человек, около 15 000 ранены, а почти 150 человек пропали без вести, включая работников СМИ. Не менее 6 журналистов и 2 работников технического медиа-персонала погибли.

Во время Евромайдана, тогдашняя украинская власть во главе с президентом Виктором Януковичем, жестоко подавляла проевропейские уличные протесты. По данным НСЖУ, 271 журналист украинских и международных СМИ был жестоко избит, преимущественно представителями правоохранительных органов. Хотя с тех пор прошло 5 лет, большинство преступлений остаются нераскрытыми и безнаказанными. Дело об убийстве Вячеслава Еремея в феврале 2014 является тому доказательством.

Вячеслав Веремий был корреспондентом украинской газеты "Вести", специализировался на освещении острых социальных тем и проведении журналистских расследований. С первых дней Евромайдана Вячеслав регулярно выполнял редакционные задания в эпицентре демонстраций. Во время одной из стычек он получил серьезную травму глаза и попал в больницу. После месяца лечения он вернулся к работе в газете. В ночь на 19 февраля 2014 года Вячеслав Веремий и его коллега ехали домой с работы на такси до левого берега Киева. На одной из улиц в центре Киева он заметил вооруженных наемников в камуфляже и масках, и попытался сфотографировать их с машины. Вооруженные люди напали на машину, начали ее ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и второму пассажиру удалось убежать, а Вячеслав Веремий был жестоко избит и убит выстрелом в спину. Присутствующие на месте сотрудники милиции остались в стороне. Один из организаторов убийства сейчас находится в тюрьме. Остальные участники остались безнаказанными.

Вдова журналиста Светлана Кирилаш так рассказывает об убитом муже: "Он горел работой, героями публикаций, каждую историю пропускал глубоко через себя. Болел за Украину, наше будущее, поэтому в январе и феврале 2014 не оставлял Майдан даже после ранения. На работе он часто забывал о собственной безопасности, к сожалению, так случилось и в феврале 2014... Мы живем в трудное, переломное время, но память о наших родных, героях, отдавших жизнь ради будущего Украины, нас вдохновляет и придает силы".

МФЖ напомнила и об убийстве регионального журналиста Вадима Комарова. Он умер 20 июня 2019 года, в результате избиения, которое произошло в Черкасах 4 мая 2019 года. Журналиста избили неизвестные мужчины после того, как он опубликовал в Facebook, что работает над материалом о якобы коррупции в спортивных школах. Он был известен своими расследованиями и жесткой критикой местных органов власти.

Секретарь НСЖУ, правозащитник Валерий Макеев, который работал с Вадимом Комаровым над несколькими проектами, заявил: "Ушел из жизни знаковый журналист. Преждевременно. Слишком преждевременно. Не дописал, не дорасследовал. Его прямые репортажи и горячие новости из Черкасской области собирали десятки тысяч просмотров неравнодушных. Это стало уже неотъемлемой частью жизни многих жителей Черкасс (и не только!) - пересмотреть "Новости от Комарова", прочитать его сообщения. Не всем нравились его острые комментарии, его непримиримая с коррупцией и произволом позиция и это было неотъемлемой составляющей Свободы Слова, которая также, в определенном смысле, теперь понесла потерю. Убийцы и заказчики не найдены и не наказаны. Общество должно получить месседжи надежды на эффективное расследование как убийства самого Вадима, так и журналистских расследований, которые он проводил".

Не забывает мировое сообщество и о деле Георгия Гонгадзе, которое по его мнению является наиболее показательным образцом безнаказанности в Украине. Украинский журналист исчез в сентябре 2000 года, после того, как написал открытое письмо к Генеральному прокурору, чтобы подать жалобу на преследование со стороны Службы безопасности Украины. Его обезглавленное тело было найдено через два месяца, в ноябре 2000 года. Опираясь на опубликованные аудиозаписи в медиа-среде было высказано предположение, что к этому делу может быть причастен бывший президент Леонид Кучма, а также бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин и бывший министр внутренних дел Кравченко. Сегодня никто так и не был наказан.