В понедельник 4 ноября отмечается международный день железнодорожника. Профессиональный праздник отмечают все, кто имеет отношение к железнодорожным перевозкам пассажиров и грузов.

История праздника

Он берет свое начало еще из царской России. Впервые его установили в конце XIX века по приказу тогдашнего министра путей сообщения Михаила Хилкова. День был приурочен к годовщине дня рождения к тому времени покойного императора Николая I, по приказу которого в России было начато сооружение масштабной сети железных дорог. Первые жд пути в Российской Империи были открыты в 1837 году по маршруту Санкт-Петербург – Царское село. В те времена день работников железной дороги выпадал на 25 июня (по старому стилю).

После революции все праздники царской эпохи, в число которых попал и День железнодорожника, отменили. Возродился он уже при Сталине в ответ на просьбу работников железных дорог учредить для них праздник, как у других профессий. В 1935 году они перевыполнили установленный план и захотели отметить свои достижения. Эта просьба была удовлетворена, и праздник назначили на 30 июля, поскольку именно в этот день Сталин принял у себя делегацию железнодорожников. Позже эта дата переносилась. Сейчас на постсоветском пространстве в основном этот день отмечается в первое воскресенье августа. Так было и в Украине до 2002 года.

А после праздник перенесли. Инициаторами выбора даты стали работники Львовской железной дороги. 4 ноября 1861 года, во Львов, который тогда входил в состав Австро-Венгерской империи, прибыл первый поезд под названием "Ярослав". Он соединил Львов с Перемышлем, Краковом и Веной.

Тем не менее осталась популярной и дата в конце августа. Так что теперь у железнодорожников практически два праздника.

Украинская железная дорога

Украинская национальная железнодорожная компания "Укрзалізниця", по официальным данным, обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место в Евразии, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

В ведомстве Укрзализныци находится шесть железных дорог (Львовская, Одесская, Приднепровская, Южная, Юго-Западная, Донецкая), почти полторы тысячи станций, 125 основных вокзалов, более 21 тысячи километров путей, более 7 тысяч пассажирских и почти 120 тысяч грузовых вагонов.

Поздравления и открытки с Днем железнодорожника