79,5% украинцев считают, что внутренне перемещенным лицам необходимо предоставить право участвовать во всех выборах, в том числе в местных, свидетельствуют результатов социологического опроса общественного мнения о ситуации на Донбассе, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, с таким утверждение полностью согласны 64,9% респондентов, частично согласны - 14,6%, частично не согласны - 4,3%, полностью не согласны - 4,4%, и согласны, и не согласны - 5,2%, затруднились ответить 6,6%.

С утверждением, что переселенцев не следует допускать к службе в Вооруженных силах Украины, согласны 31,7% опрошенных, 44,7% не согласны с этим, 8,6% - одновременно согласны и нет, а 15,1% затруднились ответить.

57,6% респондентов считают, что жители оккупированных территорий должны проходить дополнительные процедуры и проверки для получения украинского биометрического паспорта, 21,9% - не согласны с этим, 7,2% - согласны и не согласны, а 13,3% затруднились ответить.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии по заказу Школы политической аналитики с 27 августа по 23 сентября 2019 года. Полевой этап длился с 8 по 20 сентября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме неподконтрольных регионов Крыма и Донбасса. В результате полевого этапа было собрано 2 тыс 35 анкет. Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей до 50%, 2,8% для показателей близких к 25% или 75%, 2% для показателей близких к 12% или 88%, 1,4% для показателей близких к 5% или 95% и 0,7% для показателей близких к 1% или 99%.

Ранее "Страна" писала о том, что Сивохо заявил, что "Слуга народа" провел соцопрос среди жителей "ЛДНР".

Также мы сообщали, что 70% украинцев выступают против продажи земли иностранцам.