В Сети опубликовали письмо украинских депутатов Конгрессу США в защиту полка "Азов", который в Америке хотят признать террористическим. Оно уже направлено адресату - главе комитета по внешней политике Палаты представителей Эллиоту Энгелю.

"Страна" рассказывала о содержании этого обращения. В нем говорится, что "Азов" не имеет отношения к терактам в Новой Зеландии и не вербует экстремистов из США для участия в боевых действиях на территории Украины.

Именно в этом украинский добровольческий полк обвинили 40 конгрессменов-демократов, которые в начале октября потребовали у Госдепа причислить "Азов" к террористам наравне с ИГИЛ и Аль-Каидой.

Также в США расследуются два уголовных дела об экстремистах, которые связаны с "Азовом".

В Раде же эти обвинения отрицают. Под обращением в Конгресс подписались 39 народных депутатов. Главные фракции-подписанты - "Слуга народа" и "Батькивщина".

От "Слуги" свои подписи поставили Богдан Яременко, Марина Бардина, Александр Мариковский, Ирина Венедиктова, Елизавета Богуцкая, Галина Третьякова, Евгения Кравчук, Егор Чернев, Александр Завитневич, Марьяна Безуглая, Александр Ткаченко, Василий Мокан, Павел Халимон, Сергей Гривко, Святослав Юраш, Андрей Мотовиловец, Галина Янченко, Олег Марусяк, Татьяна Цыба, Ольга Руденко.

"Батькивщина" подписалась почти всей фракцией, включая ее лидера Юлию Тимошенко. Нет подписей только Алены Шкрум, Ольги Бельковой, Сергея Власенко, Виталия Данилова и Сергея Таруты.

От "Голоса" подписались Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин и Леся Василенко.

Из внефракционных письмо подписал Тарас Батенко из группы Коломойского-Авакова "За будущее".

Обращает на себя внимание, что в защиту "Азова" не было ни одной подписи от партии Порошенко "Европейская солидарность". Также ожидаемо не поддержали защиту добробата в "Оппозиционной платформе".

Да и в целом подписантов оказалось меньше, чем конгрессменов, которые потребовали признать полк террористическим - 39 против 40.