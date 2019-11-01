Глава Минздрава Зоряна Скалецкая планирует подписать 1 ноября приказ об увольнении всех своих советников. Об этом она рассказала в интервью ВВС News Украина.

"Сегодня мы подпишем приказ и отменим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", – отметила министр. При этом она добавила, что будут работать эксперты офиса реформ – группы по три-пять человек, они будут готовить аналитику и материалы.

Такое заявление она озвучила после вопроса о том, почему, пока в Минздраве призывают вакцинироваться от дифтерии, советник министра Ольга Голубовская распространяет в Facebook информацию о том, что вакцина от дифтерии, закупленная за государственный счет, некачественная и что там мало дифтерийного компонента и нет исследований ее безопасности.

Фото: facebook.com

Скалецкая утверждает, что не все представители отрасли здравоохранения понимают, какое значение имеют их слова, и как их воспринимают в обществе и добавила, что важно, чтобы в Минздраве был единственный коммуникационный месседж.

До этого Ольга Голубовская задекларировала гонорар от фармкомпании, чей препарат хотела включить в закупке.

Напомним,17 октября еще один советник министра Дмитрий Раимов заявил, что уходит с поста советника министра здравоохранения.

Ранее "Страна" сообщала, что почему в Украине начинается эпидемия дифтерии и кто оставил страну без сыворотки.

Также мы писали о том, что глава Минздрава Скалецкая получила четырех советников для продолжения курса реформ.