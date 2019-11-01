В ближайшее время в Украине может произойти достаточно мощное землетрясение. Об этом заявил замдиректора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера. Об этом передает "Сегодня".

По его словам, сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, случается, как правило, раз в 100-120 лет. Последние толчки были в 1908-м. Это сейсмически активный регион, в котором магнитуда катастрофы может достигать 8 баллов. Специалист предупреждает, что людям уже сегодня стоит готовиться к событию, поскольку предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент.

Самыми опасными участками нашей страны считаются район Зоны Вранча - Карпатские горы и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Прикарпатье. Толчки силой 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской.

Центральная и восточная части Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.

Чтобы беда не нанесла существенного ущерба в будущем, надо строить "правильные" дома в "правильных" местах. В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же укрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее кирпичных. Людям, которые проживают на первом или втором этаже, можно выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестница в любой момент может обрушиться.

В помещении стоит подальше отойти от окон и стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас.

Фото: segodnya.ua

Ранее "Страна" писала о том, что мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением.

Также мы сообщали, что спасатели зафиксировали землетрясение с эпицентром у села Колочава на Закарпатье.