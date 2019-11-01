В американском городе Оринда (штат Калифорния) неизвестный устроил стрельбу во время вечеринки в честь Хэллоуина. В результате ЧП пострадали несколько человек. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным правоохранительных органов, вечеринка была частной. На место инцидента прибыли полиция и скорая помощь.

Начато расследование по факту произошедшего.

Как сообщала "Страна", во Франции на Хэллоуин произошла стрельба в Марселе. Инцидент произошел в баре, ранены шесть человек.

Напомним, что в Украинской православной церкви возмутились тем, что детей в школах заставляют праздновать Хэллоуин и переодеваться в ведьм, а также учить роли темных сил.

Елена Слободян отметила, что "очень жаль, что именно взрослые позволяют своим детям праздновать бесовский праздник, а потом жалуются, почему так всем тяжело жить. Мол, эту гадость нужно запретить, а детей воспитывать по-христиански".