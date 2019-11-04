"Страна" публикует гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября для всех знаков Зодиака.

Овен (20.03 - 21.04)

Эта неделя благоприятна для возобновления связей и налаживания контактов. Но не ждите, что важный звонок или приглашение на встречу свалятся вам на голову. Подумайте, как вы можете натянуть ниточки - это может быть звонок близкому человеку, которого вы давно не слышали, приглашение собраться на выходных для друзей или ободряющая улыбка для нового коллеги. Настройтесь на то, что доверие людей можно завоевать постепенно, зато, ростки посеянные на этой неделе обещают дать щедрые плоды в будущем.

Телец (19.04 - 22.05)

Ваш конек на этой неделе - интуиция. Прислушивайтесь к своим ощущениям почаще. Сверяйтесь со своими желаниями во время принятия решений, общения с людьми, и вам может открыться то, что скрывалось раньше от разума.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Самое время заняться здоровьем. На рубеже осени и зимы, в хмурое межсезонье, нужно быть особенно внимательным к своему самочувствию. Дайте себе больше времени для отдыха, позвольте никуда не спешить. Полноценный сон, обильное теплое питье с имбирем, травами, медом и цитрусовыми помогут подготовиться к зиме. В зоне риска на этой неделе: легкие и горло.

Рак (21.06 - 23.07)

Звезды подсказывают, что на этой неделе высок риск необдуманных и незапланированных крупных покупок. Чтобы деньги не утекали, в начале недели составьте подробный финансовый план на месяц, в первую очередь отложив средства на важные и серьезные траты. Но не забудьте радовать себя приятными мелочами.

Лев (22.07 - 24.08)

Беспокойство на этой неделе могут доставить дети. Но во время проблемных ситуаций попытайтесь взять в себя в руки и разделить действительно тревожные факты от своих надуманных страхов и тревог. Чтобы успокоиться попробуйте вместо очередной порции наставлений и опасений, лишний раз обнять ребенка, чтобы напомнить, что он может рассчитывать на вас, чтобы ни случилось. Ведь и вам бы хотелось такой поддержки и любви.

Дева (22.08 - 24.09)

Эта неделя будет способствовать тому, чтобы возобновить полезные привычки, которые вы когда-то бросили: вновь наладить правильное питание, записаться в бассейн, достать кроссовки и пойти в тренажерный зал, взяться за иностранный язык или ложиться спать до 23:00. Подумайте, что вам помешало раньше - может нужно было просто поменять место или время тренировок, купить яркие ланч-боксы для здоровых перекусов на работе, сходить в разговорный клуб вместо видеоуроков. Ну, или просто нужна еще одна попытка, ведь старый уклад жизни часто не поменяешь с первого раза.

Весы (22.09 - 24.10)

Звезды обещают вам зеркальную неделю. Присмотритесь к окружающим, некоторые из них будут вашими зеркалами. Кажется что кто-то недружелюбен? Подумайте, не общаетесь ли вы, сами того не замечая, ожидая подвоха. Друзья стали реже звать вас в гости? А как часто вы проявляли инициативу и собирали знакомых? Ребенок целыми вечерами сидит в телефоне? А чем занимаетесь после работы вы? Наблюдения за собой могут принести неожиданные открытия, которые пойдут только на пользу.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Неделя будет благоприятной для близких и дальних поездок. Даже, если вас будут огорчать мелкие неудобства и неприятности, в дальнейшей перспективе, оглядываясь назад, вы поймете, что все сложилось как нельзя лучше. Главное позаботиться о своем здоровье: надеть одежду по погоде, есть больше витаминов и постараться уменьшить количество стресса.

Стрелец (22.11 - 22.12)

В ближайшие семь дней астрологи обещают плодотворную рабочую неделю. Получится завершить задачи, которые не давали вам покоя, более эффективно наладить рабочий процесс. Но помните, что приступы энтузиазма и инсайтов должны чередоваться с отдыхом, чтобы не схлопотать выгорание. Достаточно будет время от времени менять вид деятельности. Работаете головой? Сходите на прогулку без подглядываний в смартфон, ненадолго оторвитесь от почты и соцсетей. Позвольте себе выпить чашку чая, разглядывая прохожих, выберите букет цветов, пошуршите листьями. Сходите на пробежку, тренировку. А вот для тех, кто устает физически, можно полежать на диване с книгой или сериалом или сходить на массаж.

Козерог (21.12 - 21.01)

Козерогам на этой неделе хорошо уделить внимание личным отношениям. Порадуйте свою вторую половинку неожиданным сюрпризом, пригласите в кино или ресторан. Постарайтесь выкроить вечер только для вас. А для одиноких представителей этого знака есть хорошие новости: присмотритесь к окружению, возможно, ваша судьба уже рядом.

Водолей (20.01 - 19.02)

Водолеев на этой неделе поглотит водоворот бытовых забот. Без этого никак, но постарайтесь держаться на плаву или хотя бы иногда всплывать, чтобы глотнуть воздуха. Подумайте, может можно разделить обязанности между домочадцами, так чтобы у вас оставалось больше времени на себя или передать часть дел в руки специалистов. А может ничего страшного не произойдет, если на этой неделе вы больше отдохнете? Ведь хмурыми осенними днями нужно искать больше поводов для радости, чтобы не захандрить.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Казалось обычная неделя для рыб может таить много возможностей. Это хорошее время для закладки фундамента на перспективу. Хорошо провести аудит своей жизни, наметить цели на будущее. И если вы будете честными в том, что вам действительно хочется и что вы можете, то запланированное начнет сбываться и приносить вам радость. Ну, а если вы запутались в целях и желаниях - просто возьмите передышку и постарайтесь расслабиться хотя бы на время, а не загонять себя в рамки должен/должна. Можно попробовать спланировать что-то приятное: новогодние праздники или летний отпуск.