1 ноября на канале СТБ показали 10 выпуск 9 сезона кулинарного проекта МастерШеф.Он был посвящен Хэллоуину, поэтому для участников эфира подобрали жуткие задания А в конце назвали имя повара, который выбыл из соревнования.

Для начала каждый должен был проявить фантазию и удивить судей вкусным, но жутким на вид блюдом. Лучшим в этом конкурсе стал Руслан Лучков, поэтому он возглавил команду красных в следующем основном испытании. Команду синих возглавил Петр Косовский.

Они старались на кухне, чтобы угодить пяти экстрасенсам, которые пришли поужинать. При этом один в компании был вегетарианцем, это пришлось учитывать, составляя меню.

Красные решили приготовить медальоны из мяса, картофельный гратен, мусаку, ризотто с овощами, а на десерт чизкейк.

Синие сделали ставку на мясные блюда: баранью ногу, утиные ножки, медальоны из телятины. Для вегетарианки они приготовили овощной салат. На десерт подавали тирамису.

Экстрасенсы комментировали свои ощущения, а также описывали людей, которые для них готовили, считывая энергетику. По итогу синие перевесили с одним голосом: 3-2.

Черные фартуки получили четыре человека: по двое из каждой команды. У плиты стали Юлия, Андрей, Настя и Элеонора. Им предстояло готовить в полной темноте. Для начала они должны были нащупать ингредиенты будущих кулинарных изысков в абсолютно темной комнате. При этом они знали, что в емкости с личинками лежат светящиеся палочки, которыми можно будет подсвечивать во время готовки.

В итоге все участники довольно неплохо справились с заданием. Но судьи не хотели видеть простых решений, а ждали, что обладатели черных фартуков удивят их. Они остались равнодушными к супу из раков, который подала Элеонора Зубенко. Она и покинула проект.

Смотреть МастерШеф 9 сезон 10 выпуск можно на сайте СТБ.