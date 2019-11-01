В пятницу, 1 ноября, в Печерском районе Киеве случился пожар в частном доме. Гигантский столб от дыма был хорошо виден из разных концов города.

Пользователи соцсетей опубликовали впечатляющие фото дыма на пол-неба. Предполагали, что горит строящийся небоскреб. Однако, оказалось, что горит крыша частного дома.

По данным Информатора, пожар произошел в частном одноэтажном доме на переулке Ольшанском. Там горела крыша дома на площади 50 квадратных метров. Вызов спасателям поступил около 08:35.

Спасатели эвакуировали автомобили из соседних домов. Также были приняты меры, чтобы предотвратить распространение огня.

Предварительная причина пожара - замыкание в электросети. Сообщается, что пожарные предотвратили угрозу распространения огня на соседние дома.

Фото: facebook.com/vlad.life

Как сообщала "Страна", перед этим в ночь на пятницу спасатели потушили грандиозный пожар на крыше жилого шестиэтажного дома на ул. Пирогова, 2.

Напомним, что поздним вечером в четверг, 31 октября, в Киеве неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая.