Кабинет министров не закрывает медучреждения в регионах, но устанавливает требования к минимальной загрузке больниц. Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает "112 Украина".

"Правительством не предусматривается закрытие лечебных заведений или сокращения медицинского персонала. Именно общины должны решать, какие из медицинских учреждений необходимо усилить, а какие перепрофилировать. Государство устанавливает только технические требования относительно проезда к больнице и ее минимальную нагрузку", - сказала Бабак.

Она уточнила, что согласно решению правительства населенные пункты должны располагаться не далее чем на расстоянии 7 км от медучреждения, оказывающего первичную медицинскую помощь.

"То есть правительство не проводит никаких мероприятий по сокращению медицинских учреждений или других, но устанавливает стандарт, который должен быть соблюден на местном уровне", - пояснила Бабак.

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