В Ливерпуле продолжают искать пути решения по выходу из ситуации со сложным календарем команды. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

Четвертьфиналы Кубка Английской лиги пройдут на неделе, начинающейся 16 декабря. В Английской футбольной лиге (EFL) обсуждают вариант переноса игры Ливерпуля на вторую неделю января, так как мерсисайдцы 18 декабря стартуют на клубном чемпионате мира.

Сейчас Ливерпуль должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января, когда команда сыграет с Тоттенхэмом. Так как Ливерпуль должен слетать в Зальцбург, Лондон (дважды), Борнмут и Доху, то команда за 2,5 месяца преодолеет минимум 12,5 тысячи миль.

По наиболее вероятному сценарию Ливерпуль сыграет с Астон Виллой в Кубке лиги 8 января. Сообщается, что Виллане сможет подать протест на выбранное время проведения матча, если EFL, которая регулирует проведение турнира, примет решение о назначении матча на ту или иную дату.

Однако EFL рассматривает возможность необычного решения этой проблемы. Сообщается, что в организации видят возможность проведения игры до Рождества и уже обсудили с Ливерпулем вариант, при котором команда выставит разные составы на матчи Кубка лиги и клубного чемпионата мира, который пройдет в Дохе (Катар).

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